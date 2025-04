Souveraineté alimentaire : Mabouba Diagne mise sur la jeunesse et l’expertise locale

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, s’est dit "convaincu" que le Sénégal est en bonne voie pour atteindre ses ambitions de souveraineté alimentaire, si tous les acteurs unissent leurs efforts.



« Je suis absolument convaincu que nous pouvons réussir ensemble de très belles choses », a-t-il déclaré ce samedi, en marge de la cérémonie de graduation de l’UFR des Sciences agronomiques, d’aquaculture et de technologie alimentaire (S2ATA) de l’Université Gaston Berger (UGB), dont il était le parrain.



Très attentif au dynamisme et à l'engagement de la nouvelle génération, le ministre a salué l’esprit d’innovation des étudiants, soulignant leur intérêt pour l’agroécologie, l’économie circulaire et la production locale.



« J’ai senti que les étudiants veulent innover. Ils parlent d’agroécologie, de développement durable, avec une ambition claire : produire au Sénégal ce que nous consommons », a-t-il affirmé. « J’ai confiance en cette jeunesse, en ce nouveau gouvernement, en notre expertise locale, et la qualité du corps professoral en est la preuve », a laissé entendre le ministre.



Évoquant son propre parcours universitaire, Mabouba Diagne a livré un message inspirant à l’endroit des étudiants, rappelant qu’il a foulé le sol de l’UGB pour la première fois en 1990.



« L’éducation est un ascenseur social. Je suis passé par là, et je rends hommage à mes professeurs, notamment Mary Teuw Niane, qui m’ont transmis le goût de l’effort et de la réussite. »



De son côté, le directeur de l’UFR S2ATA, Pr Faroh Niasse, a rappelé l’importance de former des compétences locales pour répondre aux défis agricoles du pays. Cette cérémonie regroupait plusieurs promotions, faute d’organisation depuis dix ans en raison de contraintes budgétaires et académiques.



« Nous devons développer nos compétences pour réduire notre dépendance aux importations, notamment de riz en provenance d’Inde », a-t-il martelé.