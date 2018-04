Lancement du Mouvement MAD : Mansour FAYE se défoule sur le professeur Abdoulaye Bathily (vidéo)

Présidant, dimanche, le lancement officiel du Mouvement pour la synergie des actions de développement ( MAD) à Diameguène Sekkou Mar, le maire de Saint-Louis s’est offusqué de la sortie au vitriol de l’ex-leader de la Ligue démocratique ( LD) qui accusait une politisation du procès de Khalifa Ababacar SALL.



« Je fais partie de ceux que le Président Macky SALL envoyait en mission un peu partout en Afrique pour soutenir sa candidature à la présidence de la commission de l’Union africaine( UA). C’est décevant qu’il réagisse aujourd’hui de cette façon », a confié Mansour FAYE



« Qu’il nous dise combien de millions de francs CFA ont été injectés par l’État dans sa campagne. Le président cherchait, dans ce soutien, à faire en sorte qu’un fils du pays puisse briguer ce mandat », a-t-il dit, en estimant que Bathily « doit faire preuve de reconnaissance envers le président Macky SALL ».



« Son échec ne doit pas le pousser à distiller des ténèbres dans l’esprit des citoyens », a renchéri le coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (APR). Poursuivant, le maire note que le projet de parrainage ne mérite pas le tollé qu’il suscite et regrette que des incompréhensions minent le débat. « C’est un apport considérable pour notre démocratie », a-t-il ajouté.



Le Mouvement MAD créé par Mouhamadou Lamine MBAYE, digne fils de Diamaguène, s’inscrit dans la dynamique de l’APR et s’engage à soutenir la responsable de cette zone Aminata GUEYE. « Notre mouvement va fédérer tous les acteurs de développement du quartier », a annoncé M. MBAYE qui magnifie les réalisations multiformes du maire Mansour FAYE à Saint-Louis.



« Nous avons identifié dans notre plan d’action quatre volets prioritaires à savoir la santé, l’éducation, l’insertion des jeunes et l’amélioration cadre de vie. Des efforts considérables ont été consentis par l’édile de la ville pour booster ces secteurs. Nous apporterons notre participation de manière citoyenne et nous invitons les forces vives du quartier à soutenir cet engagement », a-t-il ajouté.



