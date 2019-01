Lancement du film documentaire sur “l’histoire du barreau du sénégal’’, lundi

Coordinatrice éditoriale et réalisatrice, Cécile Sow précise que ce documentaire tourné entre août 2014 et mai 2016 est composé de trois épisodes d’une heure chacun. Il s’agit de l’épisode 1 intitulé ‘’1859-1960 : aux origines de la profession d’avocat au Sénégal’’, du 2ème ‘’1960-1984 : Le barreau en quête de liberté’’ et du 3 ème ‘’1984-2016 : Le barreau face à de nouveaux défis’’.





Selon elle, ce film est une idée de l’ancien Batonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Ahmed Ba (2013-2016).





’’Ce documentaire très technique est destiné aux avocats, aux professionnels de la justice et aux étiudiants en Droit’’, indique-t-elle. ‘’L’histoire des avocats du Sénégal débute un siècle avant l’accession à la souveraineté nationale en 1960. (…).’’, lit-on sur le synopsis du film.



Il y est noté aussi que ‘’Les premiers avocats natifs du Sénégal sont issus de familles métisses originaires de Saint-Louis. Leur nomination répond à des critères stricts ; ils exercent leur métier dès la seconde moitié du 19ème siècle dans un environnement complexe. (…)’’. En dehors de la Justice, souligne la réalisatrice, ’’les avocats ont joué un rôle important dans l’avènement et la consolidation de la démocratie au Sénégal’’. L’Ordre des avocats du Sénégal est le producteur délégué de ce film et la voix off est assurée par Boubacar Ba, ancien réalisateur à la RTS.





La réalisatrice Cécile Sow, ancienne journaliste à la radio musicale ‘’Nostalgie’’ Sénégal et au magazine panafricain ‘’Jeune Afrique’’, a aussi travaillé à la radio ‘’Sud Fm’’.



