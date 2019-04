Langue arabe : Un remporte le concours international de poésie aux Émirats Arabes

Se prononçant sur son succès, il a déclaré: «Je remercie d’abord tout ceux qui m’ont encadré dans ma formation. C’est grâce a Dieu que Je suis devenu le vainqueur de ce concours car au début on était 2000 candidats. On a éliminé jusqu’a 150, jusqu’à que je sois le vainqueur de cette compétition internationale qui regroupait beaucoup de nationalités a travers le monde», rapporte senescoop. Il a été fièrement accueilli à son arrivé à l’aéroport International Blaise Diagne.



Mouhamadou Lamine a également expliqué : «Au cours de la compétition, j’ai choisi l’arbre mythique qu’est le baobab pour symboliser la culture Sénégalaise. Et Cheikh Ahmadou Bamba pour symboliser le monde islamique sénégalais, mais aussi l’ensemble de nos guides religieux».



Concernant son thème basé sur le terrorisme, il dit l’avoir choisi « car nous dans un monde secoué par la terreur et la menace terroriste. Et dans ma poésie, j’ai fait un appel à la paix dans le monde. Et j’ai gagné la finale avec un score de 55 points »