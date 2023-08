Le Burkina Faso menace de se retirer de la CEDEAO si le bloc attaque le Niger

Alors que la CEDEAO n’accepte toujours pas le coup d’État au Niger et se prépare à intervenir militairement contre l’armée du pays pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum, le Burkina Faso, allié du Niger, a menacé de quitter l’organisation en cas d’offensive contre le Niger.



Dans une déclaration citée par l’agence de presse russe RIA Novosti, le ministre burkinabé de la Défense Kassim Coulibaly, évoquant l’éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, a indiqué que « nous nous attendons à de l’agression.



En tout cas, notre chef d’Etat a dit : Nous sommes prêts à l’agression, (et) nous soutenons le Niger. Le Burkina Faso est même prêt à se retirer de la CEDEAO car il considère que la politique de l’organisation envers le Niger est illogique ».



Une déclaration intervenue après que les chefs militaires de la CEDEAO ont indiqué avoir déjà fixé une date pour une intervention militaire au Niger. Aussi, Samedi, une nouvelle mission de l’organisation régionale est arrivée au Niger et rencontrera le chef de la junte, une première depuis le début de la Crise.



Coulibaly a réaffirmé le ferme soutien de son pays au Niger face à « l’agression ». Il a mis en garde contre une activité accrue des groupes terroristes dans la région si le Niger tombe dans le chaos, et a souligné que les pays de la CEDEAO n’ont pas le droit de se combattre. Il a critiqué les sanctions de la CEDEAO imposées au Niger à la suite du coup d’État militaire et a qualifié de « choquante » la possibilité d’une intervention militaire dans le pays.



Le Burkina Faso, comme le Mali, s’est rangé du côté des militaires qui ont déposé le président Bazoum. Ils ont déployé des avions de combat à Niamey en attente d’une offensive régionale.