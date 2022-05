Le Cameroun signe avec une société chinoise une convention minière de plus de 700 millions de dollars

Le Cameroun et Sinosteel Cam S.A., une filiale de la multinationale d'Etat chinoise Sinosteel Corporation Ltd., ont signé vendredi une convention qui permettra à la société d'investir plus de 700 millions de dollars dans un projet de minerai de fer dans la région camerounaise du Sud.



Gabriel Dodo Ndoke, ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et Zheng Zhenghao, directeur général de Sinosteel Cam S.A., ont procédé à cette signature dans le Palais des congrès à Yaoundé.



La convention concerne un projet minier et d'infrastructures intégré, qui vise l'exploitation industrielle du minerai de fer de Lobé dans la région, selon un communiqué publié par Sinosteel Cam S.A.



Ce projet intègre le développement d'une usine d'enrichissement du minerai de fer, d'un pipeline d'environ 20km pour l'acheminement du minerai de fer enrichi au terminal minéralier, d'une unité de production de l'énergie d'au moins 60MW pour le projet et d'un terminal minéralier permettant la commercialisation des produits sur le marché international, a indiqué la même source.



Avec des réserves estimées à 632,8 millions de tonnes de minerai de fer, Sinosteel Cam S.A. prévoit d'extraire 10 millions de tonnes par an de minerai à 33%, puis de les enrichir pour produire 4 millions de tonnes de concentré de haute teneur en fer à plus de 60%, selon le document.



Sinosteel Cam S.A. estime que au moins 600 emplois directs et plus de 1.000 emplois indirects seront créés grâce au projet.



Par Le360 Afrique - MAP