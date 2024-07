Le Communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet 2024

Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a

présidé, ce mercredi 03 juillet 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au

Palais de la République.



A l’entame de sa communication, le Président de la République a mis l’accent sur la

deuxième édition de la Journée nationale de mobilisation sociale « SETAL SUNU REW »

prévue le samedi 06 juillet 2024. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les

dispositions nécessaires pour assurer le succès de cette seconde journée d’engagement citoyen

pour l’amélioration de notre cadre de vie en veillant à l’implication des collectivités

territoriales, des forces vives de la Nation et de toutes les parties prenantes, publiques comme

privées.



Evoquant la question de l’accompagnement du secteur informel et de la modernisation

de l’urbanisme commercial, le Chef de l’Etat a rappelé que le secteur informel occupe une

frange importante de la population du Sénégal. Il a demandé au Gouvernement d’accorder une

attention particulière à la transformation de ce secteur et à l’appui des acteurs concernés, à

travers les différents mécanismes et instruments d’encadrement et de financement de l’Etat et

de ses démembrements.



Dans cet esprit, le Président de la République a demandé au Premier Ministre d’accélérer

la restructuration du Programme de Modernisation et de Gestion des marchés (PROMOGEM),

structure majeure d’accompagnement de la transformation du secteur informel et de

l’urbanisme commercial au Sénégal. Il a souligné l’impératif de nouer un partenariat solide et

permanent entre l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé, national en particulier,

pour assurer une mise en œuvre concertée des programmes d’amélioration du cadre de vie des

populations à travers notamment :



- le respect des règles d’urbanisme, de construction et d’habitat ;

- l’organisation concertée de la propreté des espaces publics ;

- l’aménagement adéquat et la sécurisation optimale des marchés et des espaces publics et

commerciaux dans les différentes communes, à la satisfaction des populations et des acteurs

de la vie économique et sociale.



Le Chef de l’Etat est ensuite revenu sur la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal qui

devra améliorer la mobilité urbaine et interurbaine ainsi que les systèmes de transport des

voyageurs et des marchandises dans la sécurité. Il a insisté sur le renouveau de la gouvernance

des transports terrestres avec la relance et le développement du transport ferroviaire qui

demeurent une priorité au regard des défis d’aménagement du territoire et de l’accélération de

l’urbanisation du pays notés ces dernières années.



Le Président de la République a invité le Ministre des Infrastructures, des Transports

terrestres et aériens à veiller, avant tout, à la préservation du domaine ferroviaire et de ses

emprises. Il a également demandé au ministre de préparer, sous la supervision du Premier

Ministre, un schéma national de développement ferroviaire avec la planification des

investissements relatifs à l’entretien et à la modernisation du réseau par la réalisation de

nouvelles voies, infrastructures et garesferroviaires incluant un mode de financement pertinent

du secteur.



Le Chef de l’Etat a souligné dans la même lancée, l’urgence d’évaluer les activités, les

projets et les financements des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), de la Société nationale de

Gestion du Patrimoine du Train Express régional (SENTER) et des Grands Trains du Sénégal

(GTS-SA).



Le Président de la République a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de procéder à un

pilotage cohérent et renforcé du Train Express régional (TER) dont la gouvernance intégrée

appelle une coordination systématique au niveau interministériel. A ce titre, il a demandé au

Premier Ministre de veiller avec le Ministre en charge des Transports terrestres, à la

consolidation des activités de l’APIX, de la SENTER et de la SETER, compte tenu, d’une part,

des enjeux techniques et financiers du TER et, d’autre part, du développement continu de la

plateforme de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Enfin, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de présider un Comité

stratégique du ferroviaire, un cadre institutionnel innovant de supervision, de coordination et

de suivi de la mise en œuvre de la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal.



Dans sa communication, le Premier Ministre a engagé les Ministres et notamment le

Ministre, Secrétaire général du Gouvernement à veiller à la prise en charge satisfaisante de

l’agenda législatif et réglementaire comprenant, à date, l’élaboration de 83 projets de lois, 294

projets de décrets et 110 projets d’arrêtés. Il a rappelé la nouvelle doctrine en la matière

consistant à fixer comme préalable à l’examen d’un projet de loi en Conseil des ministres,

l’élaboration des projets de décrets et d’arrêtés d’application.



À cet effet, il a invité les

ministres à assurer le bon fonctionnement des services juridiques dans les ministères, en

veillant à leur renforcement en ressources humaines et en équipements.



Abordant le suivi des directives de Monsieur le Président de la Républiques issues des

réunions du Conseil des Ministres et celles ressortant des Conseils et réunions interministériels

qu’il a eu à présider, le Premier Ministre a demandé aux Ministres de veiller scrupuleusement

à l’usage optimal, par leurs collaborateurs concernés, de l’application mise à leur disposition

par la Primature. Cet outil permettra de renforcer la culture d’évaluation des performances par

le biais de reportings trimestriels implantés qui seront soumis à Monsieur le Président de la

République.



Évoquant spécifiquement la directive présidentielle relative au renforcement de la

gouvernance des archives et des documents administratifs, le Premier Ministre a exhorté les

ministres à veiller à la mise en place d’un dispositif d’archivage des activités par leurs services

et agents.



Il a invité le Ministre chargé de la Fonction publique, en rapport avec le Ministre,

Secrétaire général du Gouvernement, à finaliser, dans les plus brefs délais, le projet d’arrêté

relatif à la mise en place de l’équipe pluridisciplinaire chargée de la révision du Programme

d’Appui à la Modernisation de l’Administration (PAMA).



Par ailleurs, le Premier Ministre a engagé le Ministre chargé de l’Energie à entreprendre

les démarches nécessaires en vue de l’accélération des projets en cours en matière

d’électrification rurale et de renforcement des mesures d’accès facilité des ménages à l’énergie

solaire. Il a également insisté sur les modalités de réalisation, dans les meilleurs délais, d’un

pipeline de gaz de Saint-Louis à Dakar tiré de l’exploitation du gisement de Grand Tortue

Ahmeyim (GTA). S’agissant de la gestion de la période de chaleur, caractérisée par des pics

de consommation d’électricité, il a souligné la nécessité de veiller à l’approvisionnement

conséquent du réseau.



En vue de la réoccupation progressive des locaux du building administratif « Mamadou

DIA » dans les meilleurs délais, le Premier Ministre a fait part des développements intervenus

dans la gestion du contrat de remise en état de cet édifice.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES :



 Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait le point sur l’initiative des

Autoroutes de l’Eau ;

 Le Ministre de la Famille et des Solidarités a fait une communication sur les

conditions d’accès à la dialyse ;

 Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur le Forum de GAVI

tenu le 20 juin 2024 à Paris.