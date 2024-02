Le F24 appelle à maintenir la pression

Maximum de pression. Pas de répit pour Macky.Après la manifestation de vendredi dernier, l’opposition et la société civile regroupées autour du F24 appellent les Sénégalais à répondre à l’appel de Aar Sunu Elections à la marche silencieuse, prévue demain mardi à 15 heures. Une veillée nocturne à Mermoz, à côté de la maison du président Macky Sall a été organisée hier. Une Journée ville morte sera organisée le jeudi.



Dans un communiqué, le F24 encourage vivement les citoyens à maintenir la pression sur le gouvernement putschiste en organisant des comités locaux de lutte et en diversifiant les modes de protestation. «Appeler à une mobilisation continue, y compris des journées mortes, est crucial pour faire entendre la voix du peuple dont le seul combat est le rétablissement de la démocratie. F24 appelle le Patronat à se solidariser aux manifestants afin d’abréger les conséquences manifestes que subit le monde de l’entreprise à cause de troubles politiques occasionnés par ce report», lit-on dans un communiqué.



«Ensemble, nous continuerons à soutenir le peuple sénégalais dans sa lutte pour la justice, la liberté et la démocratie», poursuit le document qui dénonce les tentatives de restreindre les droits fondamentaux et qui demande à la communauté internationale de rappeler à l’ordre le «Président putschiste» Macky Sall et à respecter les conventions signées pour la préservation des droits de l’homme et des libertés.



En outre, le F24 condamne fermement l’utilisation excessive de la force par les forces de défense et de sécurité sur les manifestants. Leur rôle est de protéger les citoyens et de garantir leur sécurité, pas de réprimer violemment leur droit légitime à la protestation. Le mouvement s’incline aussi devant la mémoire des décès tragiques, inacceptables survenus à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor, et exhorte le gouvernement à enquêter et à sévir rapidement pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus jamais. Enfin, il exige la relaxe immédiate des manifestants kidnappés lors de cette journée, réitère son exigence de la libération de tous les détenus politiques et exprime sa solidarité aux camarades kidnappés: Daouda Guèye de Pikine membre du comité exécutif, des membres de F24 Thiès dont le coordinateur départemental Saliou Soulèye Ndiaye.

Walfnet