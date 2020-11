Le FSD-BJ claque la porte de la coalition Idy 2019

« En 2019, de manière souveraine, nous avions appelé à voter pour le candidat Idrissa Seck dans la continuité de notre engagement à servir le Sénégal.



Cette coalition électorale a vécu le temps d’une élection. Nous avions depuis repris le cours normal de nos activités avec l’autonomie et la liberté de ton qui caractérise le FSD-BJ.



Les partis politiques sont des entités souveraines et libres de leurs décisions. Nous prenons acte des derniers rebondissements dans le landerneau politique.



A titre de clarification le FSD-BJ est une formation de l’opposition par conviction et par choix. Nous continuerons d’œuvrer pour l’avènement d’une alternance crédible qui gommera à jamais les pratiques d’un autre âgequi ont fini de décrédibiliser la classe politique ».



Pour le FSD-BJ

Le Secrétaire général

Cheikh Bamba Dieye