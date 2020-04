Le Fond « Force Covid-19 » : de la Centralisation dégressive à la Décentralisation productive. Par Papa Mamadou CISSE

Cette mesure anticipationniste adoptée par le Président Macky SALL est – sans doute - une solution salvatrice pour empêcher un « blackout économique » au Sénégal parce qu’elle constitue un mécanisme structuré de soutien à l’économie et aux couches indigentes en vue de mieux promouvoir l’émergence du pays à l’horizon 2035. Pour ce fond, deux questions fondamentales se posent avec beaucoup d’acuité : (i) quelle approche devrions-nous emprunter pour la gestion de Force Covid-19 pour susciter une revitalisation économique durable au Sénégal ? (ii) Quels acteurs devraient être investis pour la propulsion d’actions économiques innovantes et résilientes au Sénégal ?



Si l’on s’en tient aux orientations stratégiques de l’Acte III de la décentralisation, il sera directement perceptible que l’approche territoriale est la plus pertinente pour revigorer l’économie du pays et faire face aux impacts catastrophiques du coronavirus. En effet, cette réforme de la décentralisation promeut la territorialisation des politiques publiques, la compétitivité économique afin de bâtir des territoires viables, porteurs de croissance et résilients aux changements climatiques. Ainsi, l’opérationnalisation du fond « Force Covid 19 » devrait faire une rupture paradigmatique en se démarquant de la centralisation de la gestion des affaires publiques et privilégier la gouvernance locale pour une meilleure efficience des interventions. La Décentralisation est sans doute un carrefour multifonctionnel à travers lequel on peut favoriser la coproduction des services locaux et la cogestion des initiatives locales dans l’optique d’avoir des territoires auto-entretenus. On aura ainsi un développement endogène traduit par la construction d’une économie locale émergente portée par toutes les forces vives des territoires.



Compte tenu du caractère transversal et multi-acteurs de la décentralisation, il aurait été plus cohérent et pertinent que la gestion et le suivi des fonds « Force Covid 19 » soit assurée par un « Pool d’acteurs » dans les régions éco-géographiques du Sénégal. Ce pool inclusif d’acteurs territoriaux, dont la mise en place peut prendre moins de 10 jours, peut être composé des Collectivités territoriales, de l’ARD, du Secteur privé local, du secteur informel, des Services Techniques Déconcentrés (STD) de l’Etat, des Organisations de la Société Civile, des organisations faitières sectorielles, des universités, des Chambres Consulaires, etc.



Ce pool aura la charge d’assurer la promotion d’une approche de développement économique local (DEL) reposant sur une connaissance des dynamiques locales, un dialogue inclusif sur les territoires, la création de richesses ainsi que la valorisation des ressources et potentialités locales. A ce jour, la plupart des collectivités territoriales disposent d’outils de planification stratégique sous l’impulsion du Programme National de Développement Local (PNDL) et des Agences Régionales de Développement. Ces outils prennent déjà en compte l’ensemble des préoccupations pour un DEL. Donc, flécher les interventions auprès des ayants-droit ciblés par Force Covid 19 serait très facile et rapide.



Au niveau central, un comité de pilotage interministériel peut assurer la définition des orientations stratégiques de l’Etat sur le fond et l’évaluation. Le Pool d’acteurs territoriaux assure la mise en œuvre et le suivi opérationnel. On aura ainsi une orchestration collective des processus de développement local sous l’action organisatrice d’un chef d’orchestre qui n’est rien d’autre que l’Etat central. Cette démarche interactive, itérative et productive entre le local et le global contribue parfaitement à lubrifier l’appareil d’animation et de pilotage du développement durable dans nos territoires. C’est cela la décentralisation.



Ce fond de 1000 Milliards FCFA, représentant environ 25% du budget de l’Etat du Sénégal, est une niche d’opportunité pour bâtir une vision de développement économique territoriale basée fondamentalement sur l’émergence de grappes de convergences dans nos territoires, la maitrise des créneaux d’excellence et la stimulation des systèmes productifs locaux. Cela n’est possible qu’à travers une bonne concordance entre la vision de l’Etat, la vision constructive locale, les forces territoriales et les ressources disponibles. Par cette approche, le fond d’urgence se mue résolument en fond de résilience économique globale sur les secteurs essentiels à savoir : l’agriculture, l’élevage, le tourisme, la pêche, la culture, l’artisanat, la santé, l’éducation, l’industrie, etc.



Aussi, Force Covid 19 représente 13,5% du cout global de la Phase II du PSE. Donc, une mise en cohérence entre ce fond et le PSE doit être établie pour plus d’efficience car ce fond ne doit pas être perçu comme une perfusion temporelle de l’économie mais un moteur essentiel du développement national mis en œuvre à l’échelle territoriale. Nous avons la possibilité de faire des investissements pluriels en faveurs des acteurs économiques (secteur privé local et secteur informel), de soutenir des initiatives de revitalisation socioterritoriale portées par des collectivités territoriales, des unités familiales ou communautaires, de renforcer la capacité de résilience des acteurs territoriaux, d’appliquer les mesures fiscales prises par l’Etat en appui au secteur privé. La charité organisée ou les exonérations exagérées ne permettent aucunement d’atteindre un développement économique durable.



Le taux de chômage pourrait être substantiellement résorbé grâce à la mise en place d’un système de coaching territorial des porteurs d’initiatives et des PME/PMI par les collectivités territoriales avec l’accompagnement des services régionaux, des ARD, des ONG et autres acteurs pertinents. L’alimentation du fond pourrait, dans une large mesure, provenir des territoires (contribution des collectivités et secteur privé) et revenir dans les territoires sous forme d’investissements structurants plurisectoriels dans le cadre de la vision de DEL portée par chaque territoire.



En, définitive, notons que la centralisation ne permet pas de promouvoir un développement intégré au Sénégal en raison de l’existence d’une bureaucratie verticale, bancale et très procédurale. Les appuis sporadiques et ponctuels annoncés par le Président de la République au soir du 3 Avril 2020, bien que louables, n’auront des impacts soutenus et durables qu’à travers une approche de décentralisation productive et un développement local participatif. Distribuer de l’argent à gauche et à droite ne sert à rien, rien du tout. La décentralisation est la seule option opérante permettant de bâtir une économie résiliente dans les territoires, avec les ressources des territoires, animée par les forces des territoires avec l’accompagnement de l’Etat central. D’ailleurs, ce dernier doit parachever le processus de décentralisation en mettant rapidement en place les Pôles-Territoire et la fonction publique locale. Cela nous offrirait – à coup sûr – l’émergence avant l’échéance (2035).





Papa Mamadou CISSE

Ingénieur en développement local

Spécialisé en gouvernance locale

Et développement économique.

papamcisse@gmail.com