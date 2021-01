Le PDT remet un véhicule de ramassage de déchets biomédicaux à l’hôpital de Saint-Louis (vidéo)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Touristique (PDT), un camion de ramassage de déchets biomédicaux d’une valeur de 19 millions FCFA a été offert au centre hospitalier régional de Saint-Louis. Ibrahima DIAGNE, le chef de ce programme piloté par l'Agence pour la promotion de l’investissement et des grands travaux (APIX) a indiqué que cette dotation s'inscrit dans une dynamique d’un appui à la commune de Saint-Louis pour une meilleure amélioration du cadre de vie. L'adjoint au maire en charge de la santé a salué cet accompagnement. Lamine NDIAYE a confié que ce "véhicule vient compléter le dispositif mis en place depuis cinq ans et démarré avec l’acquisition d’un banaliseur de déchets dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement touristique de Saint-Louis’’. ’’Les déchets laissés en l’état peuvent constituer un réel danger pour les professionnels de la santé et pour les populations’’, a-t-il rappelé.