" Le PM fera la DPG à l'Assemblée nationale "

«Je suis la situation à l’Assemblée. J’ai des canaux de communication. Quand nous parlions des problèmes du Règlement intérieur, nous étions encore dans l’opposition. Ce qui s’est passé, c’est qu’un député (Ndlr : Guy Marius Sagna) lui a demandé d’attendre que la loi organique soit mise à jour. Quoi de plus normal. Ceux qui sont à l’Assemblée sont des hommes et des femmes respectables. Mais c’est 165 sur les 18 millions de Sénégalais. Donc, ce que le Premier ministre a dit, c’est qu’il y a de la qualité à l’Assemblée, mais il y en a davantage en dehors de l’Assemblée aussi. Cela ne devrait pas faire mal. La politique aussi, c’est des piques. Mais aller jusqu’à clôturer la session sans le Débat d’orientation budgétaire, je crois que c’est exagéré, c’est violer la loi. J’ai reçu le Président de l’Assemblée nationale et je lui ai dit de diligenter la mise à jour du Règlement intérieur pour permettre au Premier ministre de faire sa Déclaration de politique générale. Hier (venrdedi), nous avons fait une réunion et on a décidé que les président de groupe vont se voir mardi pour enclencher la procédure de mise à jour du Règlement intérieur. Donc, ce lundi 15, le Premier ministre ne fera pas de Dpg devant un jury populaire. Je lui ai demandé d’y sursoir. Donc, j’ai joué mon rôle, comme je l’avais dit, celui d’être un Président au-dessus de la mêlée, de réconcilier les positions».



Emedia.sn