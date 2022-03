Le PRP de Déthié FALL a un 1 an

Le Parti Républicain pour le Progrès/Diisóo ak Askan Wi de Déthié Fall souffle sa première bougie.



Créé après le départ de M. Fall de Rewmi, ce parti membre de la coalition Yewwi Askan Wi s’inscrit, selon son président, dans la rupture profonde et positive des pratiques politiques aux antipodes de la morale, de la vertu, du patriotisme et du panafricanisme.



A l’en croire, le parti s’est beaucoup développé partout au Sénégal et profondément dans la diaspora. Le PRP dispose des cellules dans toutes les circonscriptions électorales du pays et dans la diaspora.



Selon M. Fall, des jeunes, femmes, étudiants, cadres, artisans, éleveurs, agriculteurs, toutes couches sociales confondues, ont adhéré aux idéaux et principes du PRP.



Dans une note, Déthié Fall dira à ses militants qu’il a reçu et compris toutes leurs suggestions légitimement exprimées pour célébrer en apothéose, comme l’aurait exigé la normalité politique, l’an un de la naissance du PRP.



Mais, au vu du contexte actuel et de l’immensité de la responsabilité, dit-il, il n’est pas souhaitable de se singulariser. L’heure est à la mobilisation pour la coalition Yewwi Askan Wi.



