Le Président Diomaye FAYE dévoile sa fortune

Le Conseil constitutionnel a publié, samedi, au journal officiel de la république du Sénégal la déclaration de patrimoine du chef de l’État Bassirou Diomaye FAYE.



Il s’agit notamment de trois comptes bancaires dont deux logés à la BICIS (Courant 14776 405 CFA, épargne 2690) et un à UBA (épargne 7 457 852).



Le président déclare aussi avoir un véhicule de marque Ford Explorer Platinum acquis par occasion en 2022 d’une valeur de 9 millions FCFA.



Parmi les biens immobiliers, il a déclaré détenir particulièrement une maison occupée en 2020, bâtie sur une Parcelle de 200 m² IoT l19 TF à Mermoz sur attribution du syndicat des impôts dont la valeur vénale du terrain nu s’élève à 140 000 000 FCFA et la construction à 134 976 000 selon un rapport d’expert.



Par ailleurs le document révèle la possession d’un terrain de 80m/40 Ndiaganiao à 3000000 CFA acquis en 2003 acquis avec délibération en 2017 ; d’un errain agricole 4,3 ha à Sandiara à 5 050 000 avec un coup d’investissement estimé à 29 000 000 CFA acquis avec délibération en 2022 et d’un terrain nu 202 m² à Keur Moussa (Daral Peulh 2) 700 000 évalués suivant le Rapport expert 2024 joint à 1 700 000 FCFA acquis sur Bail en 2009P



En outre, le Président déclare avoir contracté une dette sur salaire auprès de la BICIS d’une valeur de 8 millions FCFA dont 6 478 451 nets à rembourser et une autre dette de 30000000 sur avantages avec un reliquat de 24 486 162 contractés auprès de UBA.