Le Président Faye : «J’encourage le Pm non pas à lorgner, mais à regarder le fauteuil présidentiel»

«On a entendu ‘’le Pm lorgne le fauteuil’’. On a entendu ‘’coup d’Etat rampant’’. Moi je ne peux pas fonctionner de la sorte. Je l’encourage à regarder le fauteuil. Rappelez-vous que pendant 10 ans, je me suis battu pour qu’il soit là parce qu’il le mérite. Que cela soit clair ! J’ai évolué sous son ombre pendant 10 ans et en toute loyauté. Rappelez-vous qu’au lendemain de notre libération, à l’hôtel Azalaï, j’avais dit que j’allais reprendre des recommandations de la Cnri (Ndlr : Commission nationale de réforme des institutions). Et j’avais dit que le Président de la République a trop de pouvoirs. Je le réitère aujourd’hui. Ma personne ne peut être plus importante que le Sénégal. Le Premier ministre n’a aucun pouvoir constitutionnellement. Je rends grâce à Dieu de m’avoir offert l’opportunité de faire de celui qui devait être mon président mon Premier ministre. Qu’on l’aime ou pas, c’est sa stature qui l’impose. Il fait un excellent travail. Je suis très serein et j’ai le meilleur des Premiers ministres.»



