Le Président chamboule le protocole : plus de séance d'accueil à son retour

La président Bassirou Diomaye FAYE allège le dispositif protocolaire qui imposait la mobilisation de toutes les hautes autorités de la République pour accueillir le Président de la République à son retour de voyage.



Une nouvelle rupture actée, fini la file d'attente et d'accueil à l'aéroport.



« Le Président ne veut pas voir les hautes autorités civiles et militaires perdre une demi journée de travail juste parce qu’elles doivent aller l’accueillir à son retour de voyage. Désormais pour ses voyages, le protocole et les honneurs ne se feront qu’au départ. » informe une source du côté de la Présidence.



NDARINFO