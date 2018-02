Le REWMI réactive ses bastions à Saint-Louis : « la vague orange devient une déferlante arc-en-ciel », crie Déthié FALL ( vidéo )

« Nous nous sommes rendus dans des zones reculées du pas et nous avons constaté que les populations ignorent les slogans creux de l’actuel régime à savoir le Pudc, le Puma, Promovilles, ect », a martelé Déthié FALL, vice-président de cette formation politique. « Les Sénégalais se perdent dans ses tâtonnements », a-t-il regretté en estimant que « la marche de l’État est en déphase avec les préoccupations des citoyens »





Pour le député, « le président Idrissa SECK, lui, s’est inscrit dans une logique de se rapprocher davantage des populations et de connaitre ses réelles attentes". Pour cela, un conclave en préparation permettra à son leader de recevoir « la commande citoyenne qui découlera de synthèses de groupes thématiques ».



Cette démarche, explique-t-il, permettra « d’apporter des solutions concrètes aux multiples problèmes que vivent les Sénégalais ». En a croire M. FALL, son parti « appelle à un engagement citoyen pour le développement du pays » et que l’ancien Premier ministre « fonctionne dans la planification » et « ne marche pas dans le hasard ».



« Nous apporterons au régime la résistance nécessaire », a-t-il promis en ajouté qu’au vu de la « montée en puissance » de son parti « on ne parle plus de la vague orange, mais de la déferlante arc-en-ciel ».





Le docteur Abdoulaye NDOYE, coordonnateur local du parti s’est fortement réjoui de la mobilisation des militants du département. Il a informé le REWMI à Saint-Louis est « résolument en ordre de bataille ».



« Nous pouvons nous glorifier d’avoir à nos côtés des militants dont la constance et la fidélité ne sont plus à démontrer ». « Les tentatives de diabolisations perpétrées par des forces obscures contre notre président n’ont pas abouti. Cela prouve à suffisance que toutes ses accusations sur sa personne étaient complètement fausses. Seule la vérité demeure », a-t-il précisé.



>>> Suivez en vidéo les réactions de Docteur Abdoulaye NDOYE et de Déthié FALL