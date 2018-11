Le Salon national du livre de Saint-Louis s'ouvre ce 29 novembre 2018

En initiant ce salon itinérant dans la vieille ville, alternativement à la Foire internationale du Livre et du matériel didactique (FILDAK), le ministère de la Culture souhaite offrir aux populations des régions des opportunités de rencontres et d’échanges avec les acteurs de la chaîne du livre, et par la même occasion promouvoir l’industrie du livre.



Au programme plusieurs activités autour du livre durant ces trois jours



> Quatre panels sur différents sous-thèmes par exemple, « Pour que le bon livre soit lu », « Pour une réorientation du Fonds d’Aide à l’Edition », « Acte 3 de la décentralisation face aux défis de la promotion de l’édition, du livre et de la lecture »



> Une conférence en langue nationale ouolof sur « Lima yittéel mi ngi ci téere yi, téere yittéel na ma ».



> Des ateliers d’écriture en wolofal



>Veillée poétique et de slam, déclamations de poèmes en arabe et wolof.