Le Sénégal doit agir dans 35 de ses districts sanitaires pour éliminer le trachome (acteur)

Pour atteindre l’objectif d’élimination du trachome d’ici à 2024, le Sénégal doit accroître ses efforts dans 35 de ses districts sanitaires où 27000 patients attendent d’être opérés, a expliqué, mercredi, le docteur Mouctar Dieng Badiane, coordonnateur du Programme national de la promotion de la santé oculaire.



‘’Nous avons fait beaucoup de résultats ces dernières années dans la prise en charge du trachome. Si nous voulons atteindre l’objectif d’éliminer cette maladie d’ici à 2024, nous devons agir sur 35 districts qui ont encore une prévalence supérieure à 0, 2 % ’’, a-t-il notamment indiqué.



Le docteur Badiane faisait une communication sur le trachome lors d’un point de presse en prélude à la Journée mondiale de la vue. Une rencontre abritée par le Service national de l’éducation et d’information pour la Santé (SNEIPS).



Le médecin a rappelé que la Journée mondiale de la vue célébrée jeudi allait porter sur le thème : ‘’aimer vos yeux’’. Elle sera axée au Sénégal sur le trachome causé par l’infection de l’œil par Chlamydia et première cause de cécité évitable dans le monde avec 10 % de la population mondiale exposée, a-t-il fait savoir.



Revenant sur le trachome dont la journée mondiale de la vue est consacrée cette année au Sénégal, le docteur Badiane a souligné que ‘’19 districts sanitaires (Malem Hodar, Oussouye, Kanel, Thilogne, Matam, Ranérou, Richard toll, Khombole, Linguère, Pété, Podor, Kolda, Médina Yoro foula, Dagana, Kaffrine, Koungheul, Birkelane, Ndoffane et Véligngara) sont en transition pour l’élimination de cette maladie qui sévit au niveau familial, communautaire’’.



‘’Ces districts ne sont plus endémiques du trachome. Il faut juste mettre en place et renforcer le système de surveillance dans les districts sanitaires en transition’’, a-t-il signalé.



En ce concerne les stratégies de lutte contre le trachome au Sénégal, il a cité la chirurgie, les antibiotiques, le fait de nettoyer le visage et le changement d’environnement appelé CHANCE’’.



Conformément au thème de l’édition 2021 ‘’l’objectif de ‘’aimer vos yeux’’ est d’être conscient de la santé des yeux.



Le coordonnateur du programme a également appelé à une prise en charge multidisciplinaire en précisant que ‘’le trachome est une maladie qui sévit toujours en milieu rural avec la pénurie d’eau et un environnement poussiéreux



De son côté, Salimata Bocoum, directrice pays de Sigthsavers a insisté sur le fait que la Journée mondiale de la vue était un évènement de plaidoyer et de communication inscrit dans le calendrier pour réfléchir sur la problématique de la cécité car le monde est confronté à une crise mondiale des soins oculaires.



’’Cette journée est une importante activité qui vise à sensibiliser le public et incite le gouvernement à soutenir la santé oculaire pour l’appui de ressources pour la promotion de la santé oculaire car dans le monde quelque 253 millions dans le monde vivent avec une déficience visuelle dont 36 millions sont aveugles et la grande majorité vivent dans les pays en développement’’, a soutenu Mme Bocoum.



Selon elle, ’’80 % de ces déficiences visuelles peuvent être prévenues ou guéries. Les mesures doivent viser l’accès aux services de santé oculaire de qualité pour les communautés. Sightsavers a déjà permis de mettre en place quelque 25 unités de soins oculaires dans 9 régions du Sénégal’’.



Au Sénégal, le trachome est la deuxième cause de cécité avec plus de 25000 aveugles à son actif’’, a-t-elle rappelé.



Pour la directrice pays de Sigthsavers ‘’c’est un appel à l’action pour permettre l’accès à tous aux soins oculaires, abordables et de qualité parce qu’il y a un défi économique pour que les populations puissent bénéficier de soins dans leurs localités’’.



Plusieurs activités comme des camps de chirurgie de la cataracte sont organisées dans le cadre de la journée mondiale de la vue notamment à Pikine, Malem Hodar et dans d’autres structures sanitaires du pays avec l’appui de Sightsavers.