Le Sénégal et l'Afrique du Sud veulent renforcer leur coopération

Le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa a été reçu en audience, ce mardi, au Palais par le Président Macky Sall. Au terme des entretiens bilatéraux et la signature des accords, les deux Chefs d’Etat ont fait face à la presse. Occasion pour les Présidents Macky Sall et Cyril Ramaphosa de réaffirmer leur engagement à booster la coopération Sénégalo- Sud africaine. Une forte volonté politique de renforcer la coopération bilatérale et examiner toutes les opportunités d’affaires et d’investissement.



A l'occasion le Président Macky Sall a été interpellé sur les réformes de l'ONU notamment le droit à un siège comme membre permanent du conseil de sécurité. Le chef de l'Etat attend surtout du conseil de sécurité qu'il mette les moyens pour faire face aux défis sécuritaires en Afrique puisque la paix et la sécurité lui incombent.