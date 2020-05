Le Sénégal franchit la barre des 1000 cas

La maladie du coronavirus se propage davantage au Sénégal qui a dépassé la barre des 1000 cas. La courbe est ascendante. Depuis le début de l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars dernier, le Sénégal a enregistré 1024 cas positifs.



En effet, selon la Directrice de la Santé publique qui a fait le point du jour, sur les 901 tests qui ont été réalisés, 91 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 10,09 %. Il y a eu 88 cas contacts et 3 cas issus de la transmission communautaire. Lesquels proviennent de Castors, Darou Minam et Saint Louis.



22 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs donc guéris. Donc, à ce jour, le Sénégal compte 356 patients guéris. Mais, il enregistre à son compteur 9 patients décédés, 1 évacué et 2 qui sont toujours en réanimation. 658 patients restent sous traitement. Ainsi, le ministère de la Santé demande le respect des mesures barrières.



EMEDIA