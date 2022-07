Le communiqué du conseil des ministres de ce 27 juillet 2022

Le Président de la République a ensuite félicité l’équipe nationale de Football du Sénégal, son entraineur Aliou CISSE et les joueurs, Sadio Mané en particulier, qui viennent de remporter respectivement, lors de la cérémonie des CAF AWARDS 2022, les Trophées de meilleur équipe africaine, de meilleur entraineur et de Ballon d’or.

Le Chef de l’Etat réitère, dans cet élan de performances, ses directives au Ministre des Sports, aux fins d’assurer une participation remarquable du Sénégal au Mondial 2022, qui aura lieu, du 21 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar.



Le Président de la République est notamment revenu sur les fortes pluies relevées ces derniers jours sur l’ensemble du territoire national.



Le Chef de l’Etat s’est réjoui de cette pluviométrie abondante, source d’espoir chez les agriculteurs, mais qui soulève des inquiétudes chez des populations de plusieurs localités, vu les désagréments causés.



Le Président de la République invite, dès lors, les Ministres en charge de l’Intérieur, des Infrastructures, de l’Assainissement et des Collectivités territoriales, à mobiliser tous les services compétents de l’Etat, en vue de renforcer, dans les zones impactées, les dispositifs opérationnels de lutte contre les inondations par l’intensification du pompage et le fonctionnement optimal des ouvrages de drainage des eaux, réalisés ces années.



Le Président de la République invite, dans ce contexte d’hivernage, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Collectivités territoriales à veiller au contrôle adéquat des dispositifs de protection civile dans les marchés et autres établissements recevant du public.



Le Chef de l’Etat indique, en outre, au Gouvernement, la nécessité de surveiller les côtes d’alerte le long du fleuve Sénégal.



Abordant l’accompagnement de l’Etat aux étudiants, le Président de la République a évoqué la séance spéciale de « JOKKO AK MACKY », qu’il a tenu, ce jeudi 21 juillet 2022, au Palais de la République, avec plus de 300 étudiants des universités et établissements d’enseignement supérieur publics comme privés, et de la Diaspora.

Le Chef de l’Etat a rappelé la place primordiale qu’il accorde à l’Enseignement supérieur, à la recherche, et à l’innovation dans la stratégie d’émergence du Sénégal.



Le Président de la République a insisté sur les efforts budgétaires et financiers exceptionnels consentis, depuis 2012, pour moderniser le système d’enseignement supérieur et améliorer les conditions sociales des membres de la communauté universitaire (enseignants, chercheurs, étudiants, personnels Administratifs techniques et de services).

Le Chef de l’Etat a, ainsi, réaffirmé le rôle fondamental des étudiants dans la stabilité sociale du système, le maintien des performances académiques et le rayonnement de nos établissements universitaires.



Le Président de la République indique, par ailleurs, au Gouvernement, l’impératif : (i) de délivrer, dans les meilleurs délais, les chantiers des infrastructures universitaires (USSEIN et Iba Der Thiam de Thiès notamment); (ii) d’accélérer le renforcement des filières et le démarrage, prochain, des classes préparatoires scientifiques ; (iii) d’intensifier le développement et la valorisation des formations au niveau des écoles d’ingénieurs (Ecole Polytechnique de Thiès, Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture, Institut des Sciences de la Terre, Institut national du Pétrole et du Gaz)…), du Campus Franco- sénégalais, des ISEP et de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Ces établissements de référence, doivent davantage s’adapter aux besoins de l’économie, à travers la professionnalisation de leurs filières, le développement de l’entreprenariat et la transformation numérique.



Le Chef de l’Etat demande, en outre, au Ministre de l’Enseignement supérieur et au Ministre des Affaires étrangères d’accorder une attention particulière à la situation académique, administrative et sociale des étudiants sénégalais à l’étranger.



Poursuivant sa communication, le Président de la République, s’est félicité, du lancement, le mardi 19 juillet, dans la commune de Kahi (région de Kaffrine), de la première phase (concernant 23 centres) du projet de construction des 46 centres départementaux de formation professionnelle, consolidant, dans l’équité, la promotion de l’employabilité des jeunes.



Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a évoqué les points suivants :



1. le renforcement de la sécurité routière, en présentant les condoléances de la Nation aux familles des victimes des deux accidents mortels survenus ces derniers jours sur la route des Niayes, et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés avant d’appeler au respect du code de la route.



2. l’encadrement soutenu des acteurs des transports émergents, en invitant les Ministres en charge de l’Intérieur et des Transports terrestres à veiller à la régulation optimale des activités concernées, et à soutenir efficacement les professionnels des deux roues.



3. le développement de l’élevage équin et des courses hippiques, en demandant au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l’Elevage, au Ministre des Sports et au Ministre de la Formation professionnelle, de travailler avec les acteurs pour revaloriser les métiers du cheval, consolider la filière équine, assurer l’effectivité du reversement intégral (des 2%) des ressources destinées aux courses hippiques et à l’élevage équin, mais également accélérer la réalisation prochaine du projet d’hippodrome national de dernière génération.



4. l’accélération de la modernisation de l’organisation des marchés, en invitant le Ministre du Commerce, le Ministre des Collectivités territoriales et le Ministre de l’Economie sociale et solidaire, à engager avec les acteurs impliqués, une dynamique consensuelle de modernisation de la gestion des marchés avec la revalorisation des fonctions de délégué de marché.



5. la régularisation de la situation des occupants d’une partie de la forêt classée de Thiès (sites de MBOUR IV), en invitant les ministres et les autorités administratives concernés à prendre toutes les dispositions d’application effective à cette fin, après la signature des décrets relatifs au déclassement et à l’élaboration du Plan d’urbanisme de détail des zones polarisées.



6. l’amélioration notable de la situation des retraités affiliées à l’IPRES et au Fonds National de Retraite (FNR), en demandant au Gouvernement d’asseoir un dialogue permanent avec les associations de retraités, en vue d’une prise en charge adéquate de leurs requêtes administratives et sociales.



Le Président de la République a, notamment, décidé du reversement intégral de la pension minimale aux veuves.

Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS



Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait une communication sur le suivi des directives et instructions présidentielles.

Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

Le Ministre de l’Intérieur a fait une communication sur les élections législatives du 31 juillet 2022.

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la situation de la variole du singe.

Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement a fait une communication sur la pluviométrie et le déploiement national des actions de lutte contre les inondations.

Le Ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur le projet phare « route des Niayes ».



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté les textes suivants :

- Le projet de décret portant répartition des sièges au scrutin majoritaire départemental pour l’élection des Hauts conseillers du 04 septembre 2022 ;

- Le projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

- Monsieur Pape Yoro SOW, Secrétaire d’Administration, en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-Préfet de l’Arrondissement de Sangalkam, Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Moussa BA, appelé à d’autres fonctions.