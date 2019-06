Le communiqué et les nominations en conseil des ministres de 19 juin

Le Président de la République a présidé ce mercredi 19 juin, à 15 heures au Palais de la République la séance hebdomadaire du conseil des Ministres.

Le Chef de l ‘Etat, a ouvert la séance en interpellant le conseil sur les actions préventives de lutte contre les inondations.



Le Président de la République a, à ce titre, demandé au Gouvernement de faire le point sur l’état exhaustif des infrastructures déjà réalisées, ainsi que l’évaluation technique de l'impact sur l’amélioration de l’assainissement des zones inondées ou inondables.



Le Président de la République, au sujet des interventions du Service National d’hygiène, a instruit le Gouvernement d 'accélérer l 'exécution des actions de prévention du paludisme et de lutte contre les maladies récurrentes pendant l’hivernage, en insistant sur l’implication des organisations communautaires de base.



Le Chef de l’Etat a, du reste, invité le Gouvernement à impliquer toutes les forces vives de la Nation dans la campagne de promotion de la propreté dont il présidera personnellement le lancement des journées Nationales, très prochainement.



Le Chef de l’Etat, Concernant la maintenance des infrastructures hydrauliques en milieu rural, a invité le Gouvernement à engager toutes les mesures appropriées pour le fonctionnement adéquat des ouvrages hydrauliques défectueux sur l’ensemble du territoire National.



Le Président de la République n 'a pas manqué, sur ce point, d’interpeller les membres du conseil sur l’extension et l’amélioration des grands réseaux d’adduction d’eau tels celui de Notto, Ndisomone- Palmarin, ainsi que celui des iles du Saloum et de la Casamance.



Le Président de la République a également évoqué la tenue prochaine du concours Général 2019 et a rappelé le sens de cet évènement majeur de la célébration de l’Excellence dans notre Pays.



Le Chef de l’Etat a, dans ce cadre, rappelé aux membres du conseil l’urgence d’évaluer la mise en œuvre des recommandations consécutives aux assises de l'éducation et de la formation du 06 Aout 2015.

Le Président de la République est revenu sur l’impératif du respect des institutions et de la préservation des édifices publics, en signalant la récurrence des actes de défiance contre les forces de défense et de sécurité mais également les comportements répréhensibles contre les bâtiments et édifices publics.

Le Chef de l’Etat a ainsi exhorté nos compatriotes à entretenir des postures civiques et républicaines.

Pour conclure, le Chef de l’Etat a informé le Conseil de sa volonté d’engager la rationalisation des Agences d’exécution et entités assimilées soit par fusion, soit par mutation juridique en société Anonyme ou en Etablissement Public.



Le Président de la République a, à cet effet, instruit le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, et le Ministre des Finances et du Budget de lui dresser dans les meilleurs délais, le plan de rationalisation de ces entités et, subséquemment, d’envisager un plan de redéploiement des personnels de ces entités ou un plan social, selon le cas.



Au titre de l’activité normative, le conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative ainsi que le document de Programmation Budgétaire présentés par le Ministre des Finances et du Budget.

Au titre des mesures individuelles, le Chef de l’Etat a pris les mesures suivantes :

• Monsieur Alyoune Badara DIOP, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement.

• Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Dieng, gestionnaire de projets, est nommé président du Conseil d’Orientation du Programme National des Domaines Agricoles (PRODAC).

• Monsieur Mousse Bar FAYE, Conseiller en Travail Social ; est nommé Directeur General du Développement Communautaire et de l’Equité au Ministère du Développement Communautaire ; de l’Equité Territoriale et Sociale.

• Docteur Arame Top SENE, Sociologue, précédemment Directeur de l’Encadrement de l’Economie sociale et solidaire, est nommée Directeur général de l’Action sociale au ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement du Docteur Khadissatou GAYE ALAINCHAR, appelée à d’autres fonctions ;

• Docteur Fatou Mbaye SYLLA, Médecin de Santé publique, matricule de solde n° 603 253/I, précédemment Directeur de l’Hôpital pour Enfants de Diamniadio au ministère de la santé et de l’Action sociale, est nommée Directeur Général des Etablissements de Santé ;

• Professeur Amadou Moctar DIEYE, Professeur titulaire des Universités en Pharmacologie, matricule de solde n°403 618/F, précédemment Directeur de la Pharmacie et du Médicament, est nommé Directeur des Laboratoires au ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement du Professeur Ahmad Iyane SOW, appelé à d’autres fonctions ;

• Docteur Mor DIAW, Médecin de Santé publique, matricule de solde n° 603 223/F, précédemment Directeur des Etablissements de Santé, est nommé Directeur des Etablissements publics de Santé à la Direction générale des Etablissements de Santé au ministère de la Santé et de l’Action sociale ;

• Madame Mame Fama DIENG, Cadre de Gestion, matricule de solde n° 620 965/D, précédemment Chef des Services administratifs et financiers du Centre hospitalier national universitaire de Fann, est nommée Directeur de l’Hôpital pour enfants de Diamniadio au ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement du Docteur Fatou Mbaye SYLLA, appelée à d’autres fonctions ;

• Madame Khady SAMBA, conseillère en planification, est nommée Directrice de l’Encadrement de l’Economie sociale et solidaire, au ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, en remplacement de Madame Arame Top appelée à d’autres fonctions.

• Monsieur Cheikh Abdoul Ahad Mbacké SARR, Planificateur, matricule de solde n° 610 987/C, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, en remplacement de Monsieur Amadou Tidiane FALL, appelé à d’autres fonctions ;

• Madame Fatoumata Diouf, titulaire du Diplôme d’études supérieures spécialisées en décentralisation et aménagement du territoire, est nommée Directrice des Stratégies et du Suivi évaluation, au ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, en remplacement de Madame Khady samba appelée à ’autres fonctions.

• Monsieur Mamour Ousmane BA, Conseiller en Planification de Classe exceptionnelle, matricule de solde 509 572/N, précédemment Chef de la Division de la Coopération et des Financements à la Direction de la Coopération et des Financements Extérieurs, est nommé Directeur de la Coopération Economique et Financière à la Direction générale de la Coopération et des Financements Extérieurs au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

• Monsieur Djibril DIONE, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Economiste principal à l’Unité de Formulation et de Coordination du second programme MCA-Sénégal, est nommé Directeur de la Prévision et des Etudes économiques à la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

• Madame Maguette DIOP, Economiste, précédemment Contrôleur interne à la Direction générale de la Planification et des Politiques Economiques du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est nommé Inspecteur des Affaires Administratives et Financières au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

• Monsieur Ibrahima DIENG, Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale, matricule de solde n°515 700/B, précédemment Chef de la Division des Ressources Humaines et de l’Action sociale à la Direction de l’Administration et du Personnel de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, est nommé Directeur des Ressources Humaines au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

Monsieur Maxime Jean Simon NDIAYE,

Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement