Le cordon bleu originaire du Walo : Penda Mbaye, une réalité et non une légende

Penda Mbaye fut une excellente cuisinière. Mais la question, c’est de savoir qui était cette fameuse dame dont le nom est collé au «Ceebu Jën» ? Beaucoup de gens pensent même que cette Penda Mbaye est une légende.



Pourtant, elle est bien réelle, comme l’a démontré le film documentaire de 52 minutes réalisé par Papis Niang de Art-Bi Mangement, «Ceebu Jen : Art de Penda Mbaye». Il a permis de découvrir son visage, pour savoir qui était-elle en réalité.



Penda Mbaye était une cuisinière originaire du Walo, l’actuel département de Dagana. Elle gagnait sa vie en faisant la cuisine lors des cérémonies familiales. Un jour, elle a eu l’idée de modifier la façon de cuisiner le riz au poisson.



Elle ajouta à sa préparation de la tomate cerise malaxée pour refaire sortir le goût et la couleur de son «Ceebu Jën» devenu royal. Son astuce commence ainsi à se répandre dans la ville et toutes les femmes adoptèrent cette modification. Puisque le résultat enchante toutes les grandes maisons de Saint-Louis.



Ainsi, Penda Mbaye acquiert une notoriété grandissante. Et depuis cette époque, le plat national sénégalais connaît une nouvelle version qui se popularise. De nos jours, le «Ceebu Jen Penda Mbaye» est agrémenté d’une sauce avec de petites boulettes de poisson appelé «diaga» dont tout le monde raffole, selon Guidegourmand.



