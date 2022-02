Le mandat des députés prend fin le 14 septembre prochain

En application du décret fixant les élections législatives au dimanche 31 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur vient de publier un rapport de présentation portant fixation et organisation du dit scrutin.



Après l’euphorie consécutive à la victoire des Lions, après aussi le temps des récompenses aux héros de Yaoundé, la vie politique nationale est en passe de reprendre petit à petit ses droits. En application du décret fixant les élections législatives au dimanche 31 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur vient de publier un rapport de présentation portant fixation et organisation du dit scrutin.



Après leur sacre continental, les Lions avaient réussi la prouesse de réunir à l’aéroport militaire de Yoff toute la classe et sous-classe politique. De la mouvance présidentielle comme de l’opposition. Ce, sur invitation du président de la République Macky Sall qui avait profité de l’occasion pour se féliciter de la présence de ses adversaires politiques jurés. « Merci d’être venus car c’est la victoire du peuple. J’ai appelé le ministre de l’Intérieur pour lui demander de joindre l’opposition pour qu’elle soit là, à l’accueil des Lions. Vous savez, il y a des moments où c’est la République qui est au-dessus de tout !



La rivalité politique, nous devons la mettre de côté pour fêter ensemble. Et après, chacun peut reprendre son chemin qui le mène vers l’arène politique » avait déclaré Macky Sall. Trois jours après cette communion autour des champions d’Afrique de football, la vie politique commence à reprendre son cours démocratique.



Pour preuve, le ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome a publié hier, mercredi, un rapport de présentation portant organisation des prochaines élections législatives. Ce, en application du décret (n° 2022-162 du 03 février 2022) signé par le président Macky Sall fixant la date des élections législations au dimanche 31 juillet 2022.



Dans cet arrêté, nous renseigne-t-on, le ministre de l’Intérieur a tenu à rappeler les règles et dispositions qui régissent les élections législatives avant l’appel à candidatures, qui doit idéalement être large et ouvert. A cet effet, les élections législatives auront lieu entre 60 et 20 jours qui précèdent la fin du mandat des députés fixé à cinq (05) ans.



Le ministre de l’Intérieur rappelle également que le mandat des députés prend fin le 14 septembre 2022 pour avoir démarré le 14 septembre 2017 c’est-à-dire le jour de l’installation de la nouvelle assemblée. Donc, selon Antoine Félix Diome, la période légale d’organisation des prochaines élections législatives est comprise entre le 15 juillet et le 14 août 2022.



Sans doute après avoir examiné, étudié et analysé toutes les dates possibles à savoir les dimanches, les jours fériés, les fêtes, les climats, les vacances, les congés etc., le président de la République a estimé que le dimanche 31 juillet 2022 apparait comme la date qui offre le moins de gêne pour l’électorat, les acteurs politiques, l’administration et autres acteurs du processus électoral.



