Le mauritanien Mohamed Ould Abdel VETTAH, nouveau haut commissaire de l’OMVS

Passage de témoin à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).



Le mauritanien Mohamed Ould Abdel VETTAH, 45 ans, succède au malien Hamed Diané SEMEGA qui n’a pas souhaité rempiler à la fin de son mandat pour «convenances personnelles».



La cérémonie de passation de service aura lieu le jeudi 3 novembre 2022 sous la présidence de Serigne Mbaye Thiam, ministre sénégalais de l’eau et de l’assainissement et par ailleurs Président en exercice du Conseil des ministres de l’OMVS.



Les partenaires techniques et financiers prendront part à la rencontre.



