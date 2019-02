Le message de la fille de Madické Niang: « Tu t’es battu corps et âme. Je suis fière de toi, papa »

Le message de la fille de Madické : « Tu t’es battu corps et âme. Je suis fière de toi, papa »



Ensuite, elle enchaîne par un clin d’œil à son programme de campagne Jam ak xeweul : « Tu voulais aider cette société à retrouver son identité. Tu voulais aider les sans-voix. Tu voulais que le Sénégal soit parmi les pays en voie de développement. Par ta simplicité, tu as proposé la paix et l’abondance. »



Poursuivant son message, la fille de l’ancien ministre des Affaires étrangères tresse des lauriers à son père (« tu es le meilleur », « tu as gagné tout l’amour d’un peuple »). Elle ajoute : « Nous acceptons la volonté divine parce que tu as fait tout ce que tu devais faire. J’ai les larmes aux yeux en écrivant ces mots. »



Les premiers résultats de la présidentielle semblent indiquer que Madické Niang, au meilleur des cas, arrivera quatrième de la course.



