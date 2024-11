Le nouvel évêque de Ziguinchor veut inscrire son ministère dans la paix et la miséricorde

Mgr Jean Baptiste Valter Manga, ordonné, samedi, nouvel évêque de Ziguinchor (sud), a dit vouloir inscrire son ministère dans le sens de la miséricorde, pour dit-il, bâtir dans la région naturelle de la Casamance “une véritable demeure de la paix”.



“J’ai choisi comme devise :+ dieu fait grâce+. Et, j’ai la volonté d’orienter mon ministère dans le sens de la miséricorde”, a annoncé le religieux.



S’exprimant en marge de la cérémonie consacrée à son ordination épiscopale, en présence des autorités gouvernementales, administratives, ainsi que des dignitaires religieux et coutumiers venus du Sénégal et de l’étranger.



“Nous savons combien la vie est sacrée dans nos cultures locales. Même la vie de l’ennemi est sacrée. Ce respect de la vie dans nos religions est souvent étendue aux animaux et même au plantes”, a encore martelé Mgr Jean Baptiste Valter Manga



Il faisait notamment allusion à des mots du Pape Jean Paul II prononcés en 1992 portant sur “le respect de la vie de votre frère trouve écho dans nos cultures et religions locales”.







“C’est sur ce point que nous pouvons compter sur nos frères des religions traditionnelles en terme de réconciliation de nos populations entre elles”, a invité Mgr Jean Baptiste Valter Manga.



“Pour nos frères musulmans, nous les religions abrahamiques partageons la région comme attribut de Dieu. Nous avons un même attribut de Dieu malgré nos différences qui nous rapprochent comme religieux dans ce que nous avons à faire ici pour la construction de la demeure de la paix”, a-t-il poursuivi.



Il ne pouvait y avoir de paix réelle et durable sans cette vertu de miséricorde”, a encore relevé le religieux.



Selon Mgr Jean Baptiste Valter Manga, “le travail de la réconciliation nous revient nous religieux dans nos mosquées, églises et bois sacrés”.



Poursuivant, il note qu’en Casamance, “nous partageons avec tous nos frères et sœurs les conséquences de l’instabilité. Nous devons donc être les premiers acteurs à bâtir ici une demeure de la paix”.



Dans sa volonté d’inscrire son ministère dans le sens de la miséricorde, il dit compter sur tout le monde pour “réconcilier le casamançais avec dieu et avec son frère”.



“32 ans après, l’église de Ziguinchor porte le même souci de la stabilité de la région et compte s’engager davantage ensemble avec tous les acteurs politiques, religieux, universitaires et populations pour tourner la page du conflit et passer à une page de l’histoire de notre région, celle du développement et du rétablissement de la dignité humaine”, a encore laissé entendre en faisant allusion à la crise identitaire qui sévit dans cette partie sud du pays depuis le début des années 1980.



La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d’un des plus vieux conflits du continent depuis que des indépendantistes ont pris le maquis en décembre 1982. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l’économie, le conflit a fortement baissé d’intensité ces dernières années.



Souhaitant “pleins succès” au nouvel évêque de Ziguinchor, le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine a salué “le rôle et l’engagement de l’église au service de la paix au Sénégal”.



Vicaire de la paroisse du Bon Pasteur d’Enampore, Jean Baptiste Valter Manga a été nommé évêque du diocèse de Ziguinchor par le Pape François, le 20 juin 2024.



L’évènement religieux se poursuit jusqu’à demain, dimanche, avec la procession de son trône à la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor.



