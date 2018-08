Le plogging : l’athlète au service de l’environnement

Mais c’est quoi ce plogging ?

Que disent les amateurs du plogging «ploggers» ?

Eric Ahlströms explique comment garder nos sociétés propres:

L’amour de la nature nous conduit à la créativité. Notre environnement nous préoccupe tellement, qu’il nous arrive tout le temps à travers les programmes écologiques et autres initiative d’éco-citoyen, de mettre en place des activités qui contribuent à la sauvegarde de l’environnement. C’est exactement ce que recherche. Il s’agit non seulement de moyen de participer à la protection de l’environnement tout en se détendant dans une activité physique qui fait du bien, et au celui qui le pratique mais aussi à la nature. Il s’agit là d’une véritable discipline sportive qui fera de ces amateurs de vrais éco-citoyens.En effet, il s’agit de ramasser des ordures en faisant du jogging, ce qui servira de moyen efficace pour nettoyer nos rues et de faire en sorte que nos océans ne se remplissent pas de plastique et de déchets. Cependant le nom plogging et est la combinaison du mot Suédois «plocka upp» qui signifie «ramasser» et le jogging. Ce qui donne le Plogging, joli comme nom hein ! Tout le monde peut le faire, car il vous suffit juste de ramasser un morceau de plastique de l’autre côté de la rue tout en faisant vos exercices quotidiens comme d’habitude, que vous soyez en balade à vélo, en promenade en poussette ou autres activités en plein air.Il est connu de tous que le jogging stimule les endorphines, le Suédois, Eric Ahlström va donc, user de ce bienfait pour l’homme pour en faire profiter à la nature aussi. Et selon lui «Si nous apprenons à nos enfants à faire le ménage et à prendre soin de l'environnement, il y a de grandes chances qu'ils développent un style de vie durable et une approche de notre planète».Dans le New Jersey aux États-Unis, Laura Lindberg affirme être au regret de ne pas avoir pensé à cela plutôt, car c’est une méthode plus simple pour elle que ce qu’elle faisait. En Suède, Maja Tesch passionnée par la nature elle trouve le plogging très intéressant car au-delà du nettoyage du quartier, ça lui permet de partager un peu de temps avec ses amis. Il y a également ces millions de personnes à travers le monde qui savourent toute la joie de se rendre utile à la nature par le biais du plogging.Plusieurs organisations comme « Keep America Beautiful » et associations ont approuvé cette activité, de quoi à donner naissances a beaucoup de groupe sur les réseaux sociaux qui partagent au quotidiens leurs séances de ploggings. Et selon l’application du plogging « Lifesum » permet une meilleure suivi des ploggers d’évaluer les efforts fournis notamment la différence entre une marche rapide d’une demi-heure sans ramasser d’ordure élimine 120 calories, contre 235 pour un jogging classique. Le plogging quant à lui nous débarrasse à son tour de 288 calories.1 – Ayez toujours un sac en plastique dans votre poche et ramassez les déchets que vous trouvez.2 – Publiez des images sur Instagram de votre recherche et étiquetez-les en utilisant le hashtag #plogga.3 – Organisez une journée de nettoyage. Décidez d'une date et réunissez vos amis ou même contactez un club de coureurs. Entrez en contact avec Plogga via leur page Facebook et ils vous aideront à organiser l'événement.