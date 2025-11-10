Le président Diomaye Faye magnifie le rôle des Forces armées dans la préservation de la souveraineté

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé lundi l’importance du rôle des Forces armées dans la préservation de la souveraineté et de l’unité nationale, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des Forces armées.





« C’est toujours avec fierté et plaisir que je préside la journée que notre Nation reconnaissante dédie à ses Forces armées pour magnifier leur contribution remarquable à l’œuvre de construction nationale », a déclaré le chef de l’État.





Instituée en 2004, cette journée est célébrée chaque année au niveau des commandements des zones militaires dans les régions, sous la conduite des gouverneurs.





Le président Faye a souligné que les Forces armées sénégalaises constituent bien plus qu’un simple rempart, les qualifiant de colonne vertébrale de la souveraineté nationale et de cœur battant de l’unité du pays.





Il a salué l’engagement des hommes et des femmes en uniforme, les qualifiant de républicains dans l’esprit, disciplinés dans l’action et inébranlables dans leur fidélité à la Nation.





Le chef de l’État a également rendu hommage aux militaires tombés en service, exprimé sa compassion envers les blessés en opération, et réaffirmé son soutien à l’ensemble des personnels déployés sur les théâtres d’opérations, exposés à des conditions souvent difficiles et dangereuses.





