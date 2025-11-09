Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Manifestations : la gendarmerie libère les huit personnes interpellées lors du Niakhtou national

Dimanche 9 Novembre 2025

À l’image de la police, la gendarmerie nationale a procédé ce samedi à la libération des huit (8) manifestants qu’elle avait interpellés dans le cadre du “Niakhtou national”, mouvement de contestation organisé dans plusieurs localités du pays.




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.