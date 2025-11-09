Manifestations : la gendarmerie libère les huit personnes interpellées lors du Niakhtou national
Dimanche 9 Novembre 2025
À l’image de la police, la gendarmerie nationale a procédé ce samedi à la libération des huit (8) manifestants qu’elle avait interpellés dans le cadre du “Niakhtou national”, mouvement de contestation organisé dans plusieurs localités du pays.
Nouveau commentaire :
NOS VIDEOS
DANS CETTE RUBRIQUE
Ousmane Sonko : “Nous préférons préserver notre dignité à la restructuration de la dette proposée par le FMI”
Budget 2026 : Les recettes de l’État estimées à 6 188,8 milliards de FCFA, en hausse de 1 174,5 milliards
Ndarinfo.com ©2011 - 2024