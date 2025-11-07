Diabète : plus de 2 000 nouveaux cas recensés chaque année au Sénégal depuis les années 2000

Le Sénégal enregistre chaque année plus de 2 000 nouveaux cas de diabète, contre environ 200 cas en 1965, a révélé vendredi à Dakar Pr Maïmouna Ndour Mbaye, directrice du centre Marc Sankalé, spécialisé dans la prise en charge de cette maladie chronique.





« En l’absence de dépistage systématique, nous sommes à plus de 2 000 nouveaux cas par an depuis l’an 2000, alors que nous sommes en train d’ouvrir d’autres centres avec des efforts de décentralisation », a indiqué la spécialiste, lors d’une conférence de presse sur l’épidémiologie du diabète au Sénégal.





Cette rencontre se tient en prélude à la Journée mondiale du diabète, célébrée chaque 14 novembre, cette année sur le thème “Diabète et milieu du travail”.





D’après les données de l’Enquête nationale STEPS 2024, la prévalence du diabète est passée de 3,4 % en 2015 à 4,2 % en 2024. Des chiffres qui, selon Pr Ndour Mbaye, bien que modestes en apparence, traduisent une tendance préoccupante, conforme à l’évolution mondiale.





Le centre Marc Sankalé, basé à l’hôpital Abass Ndao, est aujourd’hui confronté à un afflux de patients dépassant ses capacités : « Nous ne pouvons plus offrir qu’une consultation annuelle aux patients suivis, faute de moyens suffisants. Cela illustre l’ampleur de la situation », a-t-elle déploré.





La directrice du centre a rappelé que l’Afrique est aujourd’hui la région du monde où le diabète progresse le plus rapidement, avec une augmentation trois à quatre fois plus rapide qu’ailleurs, selon la Fédération internationale du diabète (FID). Elle a cité des projections alarmantes : de 25 millions de cas en 2025, le continent pourrait compter 60 millions de diabétiques en 2050, soit une hausse de 134 %.





Face à cette situation, Baye Oumar Guèye, président de l’Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD), a lancé un appel à la solidarité nationale.



« Depuis plus de quarante ans, nous menons des actions, mais le combat est loin d’être gagné », a-t-il affirmé.





Il a annoncé le lancement le 11 novembre d’une plateforme numérique baptisée “Kit Diab Digital”, permettant de centraliser l'information sur le diabète via téléphone portable. Une charte “Entreprise amie du diabète” est également en cours d’élaboration pour favoriser le dépistage et l’inclusion des personnes diabétiques en milieu professionnel.





