" Le président est à son dernier mandat ", soutient un ancien ministre de Macky SALL

Cette sortie de Me Oumar Youm ne va plaire certainement plaire au chef de l’Etat.



Lors de la réunion départementale de BBY/Mbour, l’ex DICAP du Président de la république a déclaré que Macky Sall en est à son dernier mandat.



« Patience, Macky est à son dernier mandat », a-t-il martelé.



« Ce mandat qui s’achève en 2024, est le dernier de Macky Sall », a-t-il déclaré lors de la réunion qu’il a présidée dimanche à Mbour en perspective des Législatives.



Ainsi, le coordonnateur départemental de BBY a appelé à la sérénité, à la tranquillité d’esprit, à l’unité pour permettre au Président Macky Sall de terminer son deuxième et dernier mandat.



« Raison pour laquelle, il faudra tout faire pour lui permettre d’avoir une majorité confortable, et pour cela, l’unité s’impose », a-t-il ajouté.



Interpellé plus tard sur ses relations avec le président Macky Sall, en février dernier, M. Youm avait dit ceci après son installation à la mairie de Thiadiaye par le préfet :



« Pour ceux qui disent que je suis loin du président Macky Sall, je considère ça comme du bavardage ».