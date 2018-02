Le procureur requiert 7 ans contre Khalifa Sall et Mbaye Touré

Le procureur de la République est au terme de son réquisitoire. Il a requis 7 ans d'emprisonnement ferme et 5 milliards 490 millions FCFA d'amende contre Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar et Mbaye Touré, Directeur administratif et financier de la Ville de Dakar.



Pour Fatou Touré, trésorière de la mairie, il a requis 2 ans d'emprisonnement dont 1 an de sursis. Quant aux 4 autres coaccusés dans l'affaire de la caisse d'avance, Yaya Bodian (comptable), Mactar Diop (membre de la commission de réception des marchés), Ibrahima Yatma Diaw (chef de la Division financière), Amadou Moctar Diop (coordonnateur de l'inspection générale des services municipaux), il a demandé qu'ils soient condamnés à 5 ans de prison.



