Le tueur silencieux - Un poème de Louis CAMARA

Toi, coronavirus

Microbe insignifiant à la tête couronnée

Tueur silencieux, destructeur invisible,

Tu sèmes la panique et le désordre sous toutes les latitudes,

Tu menaces d'installer le chaos partout sur le plancher des vaches

Ou peut-être même d'y effacer toute trace de vie humaine.

Tu hantes nos nuits peuplées de cauchemars

Et nous vivons dans la peur et le désarroi.

Nous tremblons pour nos enfants et pour nous-mêmes

Car la mort drapée dans son sombre linceul rôde à tous les coins de rue.

Dans les villes et dans les campagnes

Les cadavres s'amoncellent en pyramides plus horribles que celles de Tamerlan.

Telle une inexorable et terrifiante marée

Tu avances sans bruit et balaies tout sur ton passage.

Hommes, femmes et enfants confinés dans leurs demeures

Fuient devant toi apeurés, déroutés, traumatisés,

Se demandant avec angoisse qui sera le prochain à figurer

Sur la liste sans fin de tes victimes désarmées.

Dans les rues jadis si animées mais aujourd'hui désertées,

Tu règnes en maître absolu tel un impitoyable condottiere.

Tu te dissous dans l'air à cause de toi vicié

Pour mieux pénétrer dans les poumons de ceux qui le respirent

Et qu'alors tu pourras détruire avec facilité.

Par ta faute les amoureux n'osent plus de toucher

Ni les mères allaiter leurs petits chérubins

Ni les enfants jouer et gambader comme à leur habitude.

Par ta faute l'on ne plus aller au théâtre ni au cinéma,

Plus personne n'ose chanter ni danser devant un public

Et l'on ne peut même plus prier dans les églises, les mosquées, les temples ou les synagogues.

Tout à présent se fait dans le secret du confinement

De peur que tu ne viennes détruire ce qu'il nous reste de bonheur et de sérénité.

Frères humains, prenez garde au coronavirus !

Ne le négligez ni ne le sous-estimez ni ne le méprisez

Mais restez dans cesse vigilant car il est là

Tapi dans l'ombre et toujours prêt à frapper!

Lavez vous les mains à tout instant avec vigueur

Tenez vous éloignés les uns des autres à distance respectable,

Cela n'est point manque de respect mais simple précaution

Protégez vous et avec vous ceux qui vous sont chers

Et par ces gestes anodins vous préserverez des vies



Coronavirus, tu as certes le pouvoir de nous ôter la vie

Mais pas celui de voler notre liberté de penser.

Nous ne te laisserons pas confinés dans le silence

Le murmure de l'âme qui vient des profondeurs de la terre

Ni réduire à néant la joie de vivre et de créer.

Coronavirus, tu es certes redoutable mais ce n'est pas toi qui décides de tout!



Louis Camara

Le conteur d'Ifa

Écrivain