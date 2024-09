Législatives 2024 : à Saint-Louis, le Mouvement Abdoulaye SYLLA en ordre de bataille

Les militants et sympathisants d’Abdoulaye SYLLA (ABS) et du Club C50PN ont réaffirmé dimanche leur engagement derrière leur leader, en perspective des élections législatives prévues le 17 novembre 2024.



En assemblée générale, sous la présidence de leur coordonnateur local Adama Kane DIALLO, ils ont affiché leur détermination à accorder au mouvement une bonne représentativité au sein de l’hémicycle.



La rencontre a été saisie pour a rappelé les contributions que le Directeur d’Ecotra a apportées aux régates, au Maggal des deux raakas et ses efforts sur la création d’emplois.



Adama Kane DIALLO s’est offusqué des « diabolisations » visant son leader après la convocation de ce dernier à la Direction des Investigations Criminelles (DIC) sur une affaire de transfert d’or hors du pays.



« Il est loin d’être mêlé à cela. Au moment où ses ressources étaient exploitées, les activités d’Abdoulaye SYLLA ont été bloquées par le régime de Macky SALL. De 2020 à 2023, il a été contraint de quitter le pays. Il n’avait même plus la possibilité de payer ses agents », a-t-il dit.



« C’est une stratégie visant à bloquer notre leader. Cela ne passera pas », a-t-il ajouté.