Législatives : Naissance de "Samm Sa Kadu", une alliance électorale de sept entités de l'opposition

Sept entités politiques ont déclaré lundi avoir noué une alliance dénommée “Samm Sa Kadu”, respecter sa parole, pour participer aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.



Il s’agit notamment du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), de l’Alliance pour la relève citoyenne (ARC), de Taxawu Senegaal, de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (AGIR), du Parti républicain pour le progrès (PRP), du mouvement Gueum Sa Bopp et de celui des Serviteurs.



‘’La coalition Samm Sa Kadu : sauver le Sénégal a été mise sur les fonts baptismaux pour offrir aux populations sénégalaises des représentants crédibles, capables d’assumer pleinement le rôle de parlementaires au service exclusifs du peuple’’, ont indiqué les responsables de cette alliance électorale dans un communiqué.



Anta Babacar Ngom (ARC), Khalifa Ababacar Sall (Taxxawu Senegaal), Déthié Fall (PRP), Pape Djibril Fall (Les Serviteurs), qui étaient des candidats à l’élection présidentielle du 24 mars dernier, Bougane Guèye Dani (Gueum Sa Bopp) ainsi que Cheikh Tidiane Youm (PUR) assurent vouloir “constituer une majorité parlementaire forte à l’issue des élections législatives”



Il s’agit ont-ils indiqué dans le communiqué vouloir disposer d’une majorité à l’issue des législatives afin ‘’d’instaurer une cohabitation au sein de l’exécutif et garantir “un véritable équilibre des pouvoirs’’



APS