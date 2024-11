Législatives anticipées : Abdoul Wahab KA appelle à voter pour Pastef

Le responsable politique a confirmé hier jeudi son départ du Mouvement pour la Transformation Nationale (MTN) et le lancement avec des responsables démissionnaires, d’une nouvelle mouvance dénommé Action pour le développement et la souveraineté. Abdoul Wahab KA a réaffirmé toutefois son adhésion à la dynamique du régime, en l’arrestation dont il avait fait l’objet pour son engagement en faveur de la victoire du président Bassirou Diomaye FAYE à la présidentielle. Il invite les populations de Pikine, son fief et de Saint-Louis à voter massivement pour la liste de Pastef aux législatives de ce 17 novembre 2024.