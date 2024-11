Législatives anticipées - Département de Saint-Louis: 176.366 électeurs appelés aux urnes ce dimanche

Hier, le préfet a effectué une visite des centres de vote de la commune de Saint-Louis. « Tout est fin prêt. Le déploiement ne va pas tarder. Le matériel sera acheminé au niveau des bureaux de vote au plus tard samedi », a assuré M. Ba.



Dans le département de Saint-Louis, 176 366 électeurs sont attendus aux urnes dimanche. Parmi eux, 125 656 électeurs pour la commune de Saint-Louis. Le département, qui comprend les communes de Saint-Louis, Mpal, Fass Ngom, Gandon et Ndiébéne Gandiol, dispose de 97 centres de vote et 341 bureaux de vote.



Le préfet a également informé que trois centres de vote ont été délocalisés dans la commune de Saint-Louis. « Le centre Fandiery Koné, situé dans le quartier de Khor, a été déplacé à l’Institut privé Samba Lamsar sur la route de Khor. De même, le centre Saer Seye a été délocalisé à l’Institut Al Azhar », a précisé M. Ba. Un fait nouveau concerne les 9 abris provisoires qui se trouvaient au quai de pêche de Guet Ndar. Ces derniers ont été déplacés à l’école Cheikhou Touré. « L’école Cheikhou Touré a construit six salles et trois abris provisoires qui seront installés sur le site », a ajouté l’adjoint au préfet.



Côté sécurité du vote, Abdou Khadre Dieylani Ba a rassuré en affirmant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Un dispositif de sécurité sera déployé 72 heures avant l’élection, et les forces de défense et de sécurité seront présentes dans tous les centres de vote du département de Saint-Louis.



Jeanne SAGNA

LE SOLEIL