Législatives anticipées : Madické DIAGNE accepte la main tendue de Pastef/Fass Ngom

J'ai reçu, ce week-end, une délégation de PASTEF de Fass Ngom, ma commune, sous la conduite de son Coordonnateur Monsieur Masseck LO. L'objet de leur visite était de demander mon soutien et mon engagement à leur côté, en vue des élections législatives du 17 Novembre 2024.

En effet, cette visite intervient dans un contexte où, j'ai marqué une pause politique depuis presque deux ans pour différentes raisons.



Le Coordonnateur et ses accompagnants ont longuement plaidé pour la mise en synergie de nos forces afin d'emporter les élections dans la commune de Fass Ngom et contribuer, par ricochet, à la mise en œuvre des nouvelles orientations de développement autour de la stratégie nationale de Développement 20252029 et au-delà.



J’ai mené des consultations avec des compagnons politiques, des proches et j'ai pris la décision de donner avis favorable à la main tendue de PASTEF.



Ensemble, nous pourrons relever les défis dans un esprit du Jub Jubal Jubanti.

Fait à Fass Ngom le 04 Novembre 2024