Législatives anticipées : Sénégal Debout pour " une majorité qualifiée" et l’élargissement de Pastef

Le Parti Sénégal Debout a exprimé mardi sa détermination à offrir au Parti PASTEF « une majorité qualifiée aux prochaines élections législatives ». Pour Moussa DIOP et ses camarades, la victoire de la mouvance présidentielle aux joutes législatives, encouragera « la mise en place des réformes indispensables à la réalisation de notre vision collective pour le Sénégal de 2050.



En point de presse, hier, mardi, ils ont vanté le programme Sénégal 2050. Il s’agit, pour eux, d’une projection « est ambitieuse et audacieuse, reposant sur des transformations profondes et durables dans tous les domaines de la vie nationale ». « Sa concrétisation nécessite un environnement législatif solide et résolu, soutenu par une majorité qualifiée. Cette majorité est essentielle pour soutenir les réformes qui transformeront notre économie, moderniseront nos institutions et garantiront une prospérité partagée ».



Dès lors, le Parti Sénégal Debout « appelle ainsi tous les Sénégalais à se mobiliser pour accorder au PASTEF les moyens parlementaires de bâtir un Sénégal à la hauteur de ses ambitions ».





Ils invitent par ailleurs à une « alliance pérenne qui rassemble le Parti PASTEF et l'ensemble de ses alliés pour assurer la continuité de notre vision et la stabilité politique du Sénégal » à travers une nouvelle dynamique dénommée « Grand PASTEF ». Une entité « bâtie sur la loyauté et le respect mutuel, est la garantie que les idéaux et les valeurs portés par le Parti PASTEF resteront au service du pays pour les cinq prochaines décennies ».



« En renforçant le Grand PASTEF, nous œuvrons pour un Sénégal guidé par des principes d'intégrité, de justice et de progrès, capables de maintenir PASTEF à la tête du pays pour les cinquante prochaines années », ont-ils conclu.