Législatives anticipées : " Un gouvernement d’union national", le souhait de Mansour Faye

L’inter coalition Takku-wallu et Saam Sa Kaadu de Saint-Louis a démarré sa campagne électorale par une conférence de presse. Une occasion pour Mansour Faye tête de liste départementale de la coalition Takku-wallu à Saint-Louis et ses camarades de présenter l’inter coalition et les investis.



« Nous devons donner à l’opposition une majorité qualifiée pour une Assemblée nationale responsable, qui respecte l’intérêt des Sénégalais. Une majorité à l’opposition pour la mise en place d’un gouvernement d’union nationale », a-t-il dit.



Lors de ce face-à-face avec la presse, les investis de l’intercoalition Takku-Wallu et Saam Sa Kaadu ont réclamé la libération de Bougane Gueye Dany, fils de Saint-Louis et investi sur la liste nationale de Saam Sa Kaadu. Mansour Faye a dénoncé l’arrêt de certains projets entamés par le régime sortant dans la ville tricentenaire.



Rappelons que dans cette liste départementale sont investis des anciens députés comme Aminata Gueye de l’Apr, Abba Mbaye, Mayoro Faye du Pds, Fabineta Ndiaye Mbaye du Rewmi. Mansour Faye a appelé à l’unité dans l’inter coalition qui va se lancer dans des visites à domicile pour les premiers jours de campagne.