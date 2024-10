Législatives anticipées : l'ancien ministre Me Malick Sall claque la porte de l'APR

La vague de démissions se poursuit au sein de l'Alliance pour la République (Apr) suite à la publication des listes provisoires pour les législatives anticipées du 17 novembre. Après Awa Guéye, l'ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Me Malick Sall, a également quitté le parti.



"Oui, je vous confirme avoir effectivement démissionné de l'Alliance pour la République avec toute mon équipe", a déclaré Me Sall au téléphone joint par nos confrères de Pressafrik.



Concernant les raisons de cette décision, il évoque "des raisons personnelles".