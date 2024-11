Législatives anticipées : la carte électorale de la région de Saint-Louis

Ils sont 563 671 électeurs qui sont appelés aux urnes dans la région de Saint-Louis, ce dimanche 17 novembre 2024, jour du scrutin des élections législatives anticipées. Ces derniers sont répartis dans 1199 bureaux ouverts dans 503 lieux de vote. Au niveau du département de Saint-Louis, c’est la commune de Saint-Louis qui regorge le plus grand nombre d’électeurs (125 656) qui exprimeront leur devoir civique dans les 225 bureaux de vote ouverts dans 33 lieux de vote.



09 abris provisoires dont 05 à Gandon sont recensés aussi dans ce département. En revanche, parmi les trois départements qui forment la région de Saint-Louis, c’est Podor qui compte le plus grand nombre d’électeurs (238 099) répartis dans 248 lieux de vote et 521 bureaux de vote. Le département de Dagana arrive en troisième position avec 150 206 électeurs inscrits répartis dans 158 lieux de vote et 337 bureaux de vote.



S’agissant du stock des cartes restantes au niveau des commissions administratives de distribution, 6578 cartes sont toujours en souffrance dans le département de Podor.



Au niveau du département de Saint-Louis, sur un stock de 4286 cartes, seules 85 ont pu être distribuées durant cette semaine soit un restant à distribuer qui s’élève à 4201 cartes d’électeurs. Les populations sont invitées par les autorités administratives à aller récupérer leurs cartes.



YVES TENDENG