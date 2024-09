Législatives du 17 novembre : Diop Decroix vote pour la mouvance présidentielle

Le leader de And Jef/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS), se projetant vers les élections législatives anticipées, annonce qu’il va « voter » pour la mouvance présidentielle. Mamadou Diop Decroix a exprimé sa position dans un entretien accordé au journal Le Soleil.



Il explique : « Les maoïstes vont travailler pour le triomphe de la majorité présidentielle lors des prochaines législatives. » L’ancien ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade soutient que son parti va mener « des campagnes de sensibilisation, des tournées et des rencontres citoyennes » afin « de promouvoir la liste de la majorité présidentielle. »



« Nous sommes, aujourd'hui, en train d'assumer notre part de responsabilité sur le terrain politique pour le triomphe, le 17 novembre 2024, de la liste que les nouvelles autorités du pays proposeront aux Sénégalais », justifie l’ex-parlementaire.