Législatives du 17 novembre : les cadres démissionnaires de Taxawu décident de voter pour Pastef

« Conformément à son engagement d’accompagner les nouvelles autorités dans la mise en œuvre de la vision partagée pour un Sénégal prospère et souverain, le Parti pour l’Action, la Convergence, le Travailet l’Equité (PACTE)/Siggil Sa REW a décidé de soutenir les listes du PASTEF à l’occasion des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. En effet, au regard du contexte national marqué par d’importants défis économiques, politiques et sociaux, il est essentiel que le régime investi de la confiance d’une large majorité du Peuple sénégalais dispose de moyens politiques lui permettant d’entreprendre convenablement les réformes promises aux populations et nécessaires à laconstruction d’un Sénégal prospère et équitable.



À cet égard, le PACTE/Siggil Sa REW considère que le gouvernement actuel a besoin de s’appuyer sur une majorité parlementaire confortable et engagée à faciliter l’accomplissement de ces réformes majeures que le Président Bassirou Diomaye Faye a d’ores et déjà entreprises.





Le PACTE/Siggil Sa REW est soucieux de l’importance, dans ce contexte, d’une concordance politique entre l’Exécutif et le Législatif envue d’assurer la stabilité institutionnelle et politique du pays. Par conséquent, le PACTE/Siggil Sa REW appelle l’ensemble de ses militant(e)s et sympathisant(e)s à soutenir massivement les candi-dats qui seront investis par le PASTEF dans leurs localités. »



Le Président

Made Codé Ndiaye