Législatives du 31 juillet 2022 : Podor promet un score à la soviétique à Macky SALL

Venus accueillir la caravane à Ndieurba, dans la commune de Fanaye Diery à 70kms de Podor, les responsables politiques du département de Podor ont démontré un engagement sans faille aux côtés d’Aminata Toure. Ils lui ont promis un score à

la soviétique au soir du scrutin du 31 juillet 2022.



Une fois les limites de la ville franchies, les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, ont suivi la caravane de Mimi Touré sur plusieurs kilomètres. Puis les responsables qui se sont succédés pour la prise de parole ont loué à tour de rôle le bilan du President Sall, qui a leurs yeux, a fini de placer Podor sur les rampes de l’émergence.



Une situation globale confirmée par Mimi Touré, selon qui «l’édification du pont de Halwar et la réhabilitation de l’axe Richard Toll-Ndioum-Golere témoignent de l’importance accordée au département dans l’exécution des politiques publiques.

A cela s’ajoute la construction de 22 postes et un centre de santé, compte non tenu du relèvement du plateau technique.



Aussi, Podor a-t-elle pu profiter de 6939 bourses de sécurité familiale, 88763 enrôlements à la CMU, quatre lycées, 413 salles de classe et une maison de la jeunesse.

Mieux, outre l’installation d’un point Nano crédits, le département a reçu plus d’un milliard FCfa, respectivement de la Der (874 millions FCfa) et du Fongip (209 millions FCfa).



Dans le cadre de xeyu ndaw gni, il est envisagé l’injection de 3,8 milliards FCfa pour former 1211 jeunes dont 1200 seront recrutés, une fois le diplôme validé. En ce qui concerne l’embellissement de la cité et l’éclairage public, la mise en service de 3600 lampadaires est à l’ordre du jour pour renforcer le dispositif déjà existant.