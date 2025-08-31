Connectez-vous
Les Femmes de la Langue de Barbarie interpellent l’État sur la transition énergétique et la brèche

Dimanche 31 Août 2025

Les femmes de la Langue de Barbarie ont pris part, samedi, à un forum organisé par Lumière Synergie pour le Développement (LSD) sur la transition énergétique et la place des femmes dans ce processus.

À cette occasion, Fama Sarr, présidente de la Fédération des femmes transformatrices de produits halieutiques, a exprimé la détresse des communautés face aux conséquences de la brèche de Saint-Louis. « La brèche a encore fait des dégâts. Six à sept personnes ont été perdues ces derniers jours. On compte plus de 600 morts depuis son ouverture. Qu’attend l’État pour venir parler avec ces communautés, proposer des alternatives et permettre aux pêcheurs de vaquer à leurs occupations ? », a-t-elle déclaré.

Évoquant la mise en valeur prochaine des ressources gazières, Mme Sarr a souligné que le Sénégal pourrait disposer d’une nouvelle source d’énergie, mais que cette transition doit être « juste et équitable », avec l’implication intégrale des communautés impactées.

Elle a enfin appelé les autorités à se montrer plus exigeantes envers les multinationales exploitant le gaz à Saint-Louis, en insistant sur la prise en compte des recommandations des pêcheurs formulées dans l’étude d’impact environnemental.
 




