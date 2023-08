Les avocats de Sonko reçus demain vendredi à l'ONU

Ce jeudi, les proches de Ousmane Sonko ainsi que ses avocats ont annoncé que le leader des patriotes a été évacué en réanimation. Ses conseils viennent d’annoncer qu’ils ont pris rendez-vous avec le haut-commissaire des nations unies.



«La dégradation inquiétante de l'état de santé de Monsieur Ousmane Sonko, principal opposant à Monsieur Macky Sall et candidat déclaré à l'élection présidentielle, favori de tous les sondages au Sénégal, nous a conduit à demander à nous entretenir avec le Haut-Commissaire des Nations», a annoncé Saïd Larifou. Il renseigne dans son communiqué de presse, qu’ils seront reçus demain à Genève, renseigne iGFM.



«Cet entretien sera une opportunité de formaliser une demande officielle d'intervention de cette institution des Nations-Unies», indique l’avocat. Lui et ses camarades espèrent une action qui fin «aux actes graves et violences commis» sur leur client.



L’avocat informe aussi que la Commission des Droits de l'Homme examinera et se prononcera sur «la séquestration de Monsieur Ousmane Sonko» et les procédures judiciaires ouvertes contre lui.



«Le Groupe de Travail de l'Onu sur la détention arbitraire sera également saisi ainsi que la commission européenne et le parlement européen pour examiner l'éventualité des sanctions l'encontre des autorités sénégalaises», ajoutent-ils.