Les bateaux-taxis de Mansour FAYE sous la loupe de la Cour des comptes

La Commune de Saint-Louis avait reçu dans le cadre d’une donation faite par le COSEC, deux bateaux taxis baptisés Malaw et Ndaté Yalla. Pour les besoins de son transfert vers la commune, "cette dernière a passé en 2018 deux contrats de prestation de services avec le Commandant Moctar Gueye. Le premier contrat d’un montant de 5 975 000 FCFA pour une durée d’un mois avait comme objet, l’inspection, le carénage et le transfert des 2 bateaux taxis".



" Le deuxième contrat d’un montant de 7 265 000Fcfa scindé en tranche. La première tranche de 4 085 000 FCFFA couvre les frais relatifs aux "divers imprévus" de 1 500 000 et 2 585 000 pour la mise à flot et la deuxième tranche de 3 180 000 à décaisser après réussite de la mise à flot", note le document du contrôle de gestion de la Commune pour l'exercice 2017-2020, consulté par Ndarinfo.



Ce projet de Mansour FAYE, coulé dans l’eau après les gros coups d'effet d’annonce, s’est fini par un stationnement sur les quais du Port polonais de l'hydrobase "sans plan de maintenance et d’entretien ". "Lors de la visite effectuée par la Cour, il a été constaté l’état de dégradation des cabines et des éléments flottants de ces bateaux. Il a été signalé l’existence d’une éventuelle convention pour l’entretien et la maintenance des bateaux entre la commune et un spécialiste naval ", indique le document.



Interrogé, le maire soutient " le Conseil municipal a autorisé par délibération n° 00008 du 12 août 2017, le Maire à mettre en service les bateaux-taxis selon le mode de gestion par concession, cependant, à défaut de propositions intéressantes aucun contrat n’a pu être signé. Des preneurs se sont récemment manifestés et une convention a été signée pour l’exploitation des bateaux".



La Cour des comptes relève que Mansour FAYE "n’a pas fourni à l’appui cette convention".



